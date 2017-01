Si Fillon abdique, Juppé ne sera pas "une solution de repêchage"

En marge du Conseil de Bordeaux Métropole vendredi matin, Alain Juppé l'assure : il ne "sera pas une solution de repêchage" pour l'élection présidentielle dans le cas où François Fillon renoncerait à briguer l'Elysée. Une possibilité que le candidat des Républicains a énoncée hier, jeudi 26 novembre, sur le plateau du 20h de TF1 face à Gilles Bouleau. Le candidat l'a assuré : il renoncera à la présidentielle s'il est "mis en examen" dans l'affaire de l'emploi -supposé- fictif de sa femme Pénélope Fillon à l'époque où il était lui-même député.

Si cela venait à se confirmer, pas question de penser à Alain Juppé qui a insisté auprès de plusieurs médias: " Non, clairement et définitivement. Parce que la primaire a eu lieu et que les électeurs se sont prononcés".

Le président de la Métropole bordelaise est prévu présent samedi porte de la Villette au meeting de François Fillon pour soutenir le candidat : "Je l'écouterai avec beaucoup d'attention, il faut que la campagne commence sur le fond, maintenant."

Accusations potentiellement lourdes de conséquences

Cette affaire, révélée par le "Canard enchaîné" dans son édition du 25 janvier, intervient seulement deux mois après le triomphe du candidat Fillon à la primaire de la droite. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier qui aura pour but de trancher les accusations d'emplois fictifs, détournement de fonds publics (à hauteur de 500 000 euros selon le "Canard") et de recel. Des accusations lourdes et potentiellement dévastatrices pour un candidat qui se veut être celui de l' "exemplarité" qui fait déjà les frais d'un jeu médiatique qui pourrait lui coûter cher.