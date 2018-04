Filière de Lunel : Jusqu'à 9 ans de prison requis pour les "enfants perdus"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Réparer" le lien Eglise-Etat? Gauche et FN dénoncent le discours de Macron, l'épiscopat satisfait

Véranda’s Willems-Crelan disputera sa dernière course du printemps ce mercredi, «en hommage à Michael Goolaerts»

En savoir plus

Les "enfants perdus" de Lunel ont quitté le territoire national pour la Syrie entre 2013 et 2014. Selon des informations de Ouest-France, les candidats au djihad de la filière de Lunel sont partis en famille ou entre amis. Ils ont rejoint sur place un groupe proche du Front Al-Nosra, proche d'Al-Qaïda, puis de l'Etat Islamique. Suite à ces départs, Lunel est devenue la commune symbolique de l'ampleur de la mouvance djihadiste jusque dans les agglomérations de tailles modestes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres