Un fiché S menace des policiers avec une hache

Lundi 7 août, des policiers ont été appelés pour un différend familial dans la commune des Ulis, dans l'Essonne. A leur arrivée, ils ont été menacés par un homme de 24 ans, armé d'une hache, rapporte Le Parisien. Le quotidien précise également que l'individu serait déserteur de l'armée et fiché S. Après quelques minutes de négociations, les forces de l'ordre ont réussi à calmer le jeune homme et à l'interpeller. Il a été emmené au commissariat de Palaiseau et a été présenté au parquet. Il aurait été convoqué selon la procédure du plaider coupable, précise Le Parisien.

