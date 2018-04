Laurent Berger de la CFDT évoque des "avancées" dans le cadre de la réforme de la SNCF

Laurent Berger a salué ce vendredi, sur les antennes de RTL, l'adoption par les députés de garanties pour les cheminots.

"Depuis le début nous discutons. (…) Il y a eu des ouvertures sur un certain nombre des sujets et je dis au gouvernement : continuez d'écouter les cheminots CFDT notamment."

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, s'est ainsi démarqué par rapport à l'attitude des principaux syndicats sur la question de la réforme du secteur ferroviaire ou bien encore sur l'évolution du statut des cheminots.

"Il y a un premier geste et cela montre que la méthode est la bonne, et qu'il y a de premières avancées.

Hier les cheminots CFDT ont reçu un courrier de la ministre qui montrait que sur la question de l'ouverture à la concurrence, il y avait eu quelques avancées avec la prise en compte d'amendements portés par les cheminots CFDT."

L'Assemblée nationale a voté une série de garanties pour les cheminots transférés de la SNCF à une autre entreprise ferroviaire. Ce vote, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, est intervenu ce mercredi.

Les transferts vers une nouvelle entreprise se feront "prioritairement au volontariat" selon Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Dans les faits, les cheminots transférés pourront conserver leur niveau de rémunération et le régime spécial de retraite qu'ils avaient à la SNCF. Un autre amendement va permettre de garder certains avantages comme l'accès aux médecins spécialisés et les facilités de circulation.

Ces garanties demeurent malheureusement insuffisantes aux yeux de Rémi Aufrère-Privel, le secrétaire général adjoint de la branche cheminots de la CFDT. Les propos de Laurent Berger lors de la matinale de RTL ont fait craindre le pire à la base du syndicat au sujet du maintien de la grève.

Le mouvement se poursuit aujourd'hui et ce samedi à la SNCF. La grève perlée est censée durer trois mois. Les conflits et le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement pourraient même s'étendre au-delà du mois de juin