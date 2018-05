Fête à Macron : 2 000 membres des forces de l'ordre mobilisés afin d'éviter de nouveaux incidents

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a donné de nouvelles informations sur les conditions de sécurité et d'encadrement de la manifestation de samedi, la "Fête à Macron manifestation Pot-au-feu", organisée par le député de la France Insoumise François Ruffin.

Ces indications ont été communiquées lors d'un point presse ce vendredi 4 mai 2018.

"Environ 2 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur le dispositif pris dans son ensemble. C'est un dispositif conséquent et puissant. Vous avez là la traduction de l'effort supplémentaire voulu par le gouvernement".

Selon le préfet Michel Delpuech, la manifestation de samedi destinée "à faire la fête à Macron" va se dérouler "dans un contexte particulier consécutif aux violences et aux exactions commises pendant la manifestation du 1er mai par un black bloc de 1 200 personnes. Il y a tout lieu de penser que des individus animés par le seul désir de commettre des violences et de s'en prendre aux forces de l'ordre, tenteront de nouveau de s'intégrer dans la manifestation afin de constituer un black bloc".

Des contrôles pourront être menés "en amont". Les personnes porteuses d'objets pouvant constituer des armes par destination et souhaitant perturber le cortège seront interpellées.

"Les forces de l'ordre sans être au contact direct avec les manifestants, se déploieront tout au long de l'itinéraire afin d'être en capacité d'intervenir dans les délais les plus brefs pour prévenir d'éventuelles exactions et y mettre fin".

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait promis "encore plus de forces de l'ordre lors des prochaines manifestations."

A titre de comparaison, 1 500 policiers et gendarmes étaient mobilisés lors de la manifestation du 1er mai.

L'itinéraire de la manifestation du samedi 5 mai a été modifié. Le cortège ne partira pas du Louvre comme cela devait être le cas à l'origine. La préfecture n'a pas autorisé le rassemblement sur ce site prestigieux. Le cortège partira de la place de l'Opéra et rejoindra la place de la Bastille. Deux services d'ordre seront mis en place, avec près de 150 personnes mobilisées pour la sécurité et afin que la manifestation se passe dans la joie et la bonne humeur.

Cette Fête à Macron est une manifestation atypique orchestrée par le réalisateur du documentaire Merci Patron. Des chars de carnaval seront notamment présents dans le cortège. Le préfet Michel Delpuech a d'ailleurs rappelé les intentions de François Ruffin.

"L'organisateur a tenu à me confirmer que son objectif était que cette manifestation se déroule sans violence et dans les meilleures conditions de sécurité".