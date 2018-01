Fessenheim sera fermée "largement avant la fin du quinquennat", assure Nicolas Hulot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Toulouse. Emirates commande 36 appareils et sauve l'A380

Désormais, un autre dossier tout aussi épineux attend désormais le gouvernement : la centrale nucléaire de Fessenheim. Nicolas Hulot a affirmé que l’Etat était "en train de planifier la transition énergétique" mais n’a pas donné de précisions concernant le calendrier. "Fessenheim sera fermé au moment où Flamanville sera opérationnel, largement avant la fin du quinquennat. Je ne veux pas donner une date précise car on ne prend pas une décision comme ça", a lancé l'ancien animateur.

Invité de RTL ce jeudi, Nicolas Hulot a évidemment abordé le sujet de l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. S’il s’est dit "soulagé", le ministre de la Transition écologique et solidaire a assuré qu’il n’a pas mis tout son poids pour faire pencher la balance. "Il y avait à l’origine des gens pour, d’autres contre. Ce ne sont pas mes convictions qui ont guidé la décision du gouvernement" a-t-il déclaré. "Je ne suis pas dans une bataille, je mène un engagement pour la protection de l'avenir. Pour moi, une victoire aurait été que ce sentiment-là soit partagé par une majorité profonde".

