Nucléaire : le Conseil d'Etat annule le décret sur la fermeture de la centrale de Fessenheim

Suite à cette annulation, le gouvernement va devoir prendre un nouveau décret afin de statuer sur la fermeture de l'une des plus anciennes centrales encore en activité dans l'Hexagone.

Le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Enérige va donc hériter d'un dossier sensible après la décision des "Sages" du Conseil d'Etat.

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait pourtant indiqué en ce début de semaine que les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim devaient respectivement cesser de fonctionner au plus tard en 2020 et en 2022.

Le décret avait été attaqué par les collectivés locales et par les syndicats.

