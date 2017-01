Des femmes du monde entier défilent contre Trump

Un bonnet avec des oreilles de chat. C'est le signe distinctif de nombreuses femmes qui défilent dans plusieurs pays du monde, ce samedi. Une référence à la fameuse phase de Donald Trump "Grab them by the pussy", une phrase sexiste dont le président a dû s'excuser lorsqu'il était encore candidat à la Maison blanche.

Dans plusieurs villes du monde, des centaines de milliers de femmes ont défilé pour s'opposer à la présidence Trump. A Washington, pas moins de 200 000 personnes étaient attendues. "Nous marchons parce que nous avons survécu à une douloureuse campagne, qui a commencé trop tôt et est allée trop loin", écrit ainsi Susan Campbell, universitaire et chroniqueuse, dans une tribune reprise dans plusieurs médias américains. Si cette Women's march est une tradition dans le pays, elle s'articule clairement contre le nouvel homme fort de Washington.

Et cette initiative va au-delà de la capitale américaine puisque Sydney, Prague mais aussi plusieurs villes françaises ont connu ce type de manifestions.

#WomensMarch

Pour ne pas avoir à marcher en mai contre le•a nouveau•elle Président•e français•e, demain, votez !#PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/1DIAfe7c39 — Corinne Narassiguin (@CorinneNara) 21 janvier 2017