Femmes djihadistes : "nous n'irons pas les chercher" explique Belloubet

Nicole Belloubet (BFMTV) : Les femmes djihadistes françaises "pourront être prises en charge en France si elles reviennent" explique la ministre de la Justice. Mais "nous n'irons pas les chercher", ajoute-t-elle. "Et si les autorités locales peuvent leur offrir un certain nombre de garanties, comme la traduction, leur défense etc, alors elles peuvent être prises en charge là-bas."

Rachid Temal (Sud Radio) : "La France est un grand pays, qui doit parler et discuter avec le reste du monde", a expliqué le coordinateur du Parti socialiste et sénateur du Val-d'Oise à propos de la visite de Erdogan à Paris. "Pour autant, accueillir avec tapis rouge celui qui bafoue les droits de l'Homme est une faute politique. Il y a plusieurs milliers de personnes en prison, qui ont été radiées de leurs fonctions, notamment dans les universités, qui vont être jugées parce qu'elles ont signé une pétition pour la paix dans le sud-est de la Turquie.

Il y a un problème. Sans oublier la question du génocide arménien et des Kurdes."

Luc Carvounas (RTL) : "Je demande la suppression de la circulaire du 12 décembre dans laquelle notamment Gérard Collomb a créé des brigades mobiles pour rentrer dans le logement d'urgence, rentrer sur le champ du social, pour aller tout simplement lister des femmes et des hommes" explique le député socialiste. "Les choses sont claires, et je comprends bien qu'Emmanuel Macron soutient pleinement Gérard Collomb. Je vois aussi que dans la majorité actuelle, tout le monde n'est pas d'accord. J'espère que dans le débat parlementaire que nous aurons, il y aura un vrai débat politique où les parlementaires de la République en Marche nous démontreront qu'ils ne sont pas des godillots comme on l'a vu depuis six mois."

Damien Abad (FranceInfo) : "Je demande solennellement au nom des Républicains à ce que le gouvernement et le Président de la république revienne sur sa doctrine du cas par cas sur les djihadistes français. Ce serait une folie pure que d’appliquer cette doctrine-là. La doctrine pour nous est simple : il n'y a pas de retour possible."