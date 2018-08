La femme de François de Rugy porte plainte contre la femme de son ex

La politique, cette infinie source d'inspiration pour la littérature ! Mais il ne s'agit ici ni de Saint-Simon ni d'Emile Zola, mais d'une littérature peut-être plus à la hauteur de nos politiques, plus propre à fleurir aux côtés d'excellents romans à l'eau de rose ou de polars écrits à la chaîne, dans les rayons du marchand de journeaux de votre gare.

La sortie, à la rentrée littéraire, de Vivre ensemble, roman écrit par Emilie Frêche, pose en tout cas des problèmes au plus haut niveau de notre pouvoir législatif. Et ce parce qu'Emilie Frêche n'est autre que la compagne... de Jérôme Guedj, ex-député socialiste. Et que Jérôme Guedj est l'ex-compagnon de Séverine Servat, désormais Séverine Servat de Rugy. Laquelle se trouve être la mère du fils de Jérôme Guedj. Et qui est donc passée du PS à LREM en épousant un autre homme politique, François de Rugy, anciennement (on a tendance à l'oublier) député EELV, et aujourd'hui président de l'Assemblée nationale.

Une fois les personnages présentés, il faut reconnaître que l'intrigue est "prenante", comme disent nos critiques littéraires.

Emilie Frêche publie donc, chez Stock, un roman très "politique" dans lequel, horreur, Séverine Servat de Rugy se reconnait, ainsi que son fils. Deux personnages correspondraient en tous points selon elle. Et la similitude ne semble en rien lui plaire, puisque Mme Servat de Rugy demande tout simplement l'interdiction du roman. Une censure des moeurs au plus haut niveau de l'Etat ? Un coup bas, une vengeance ? La romancière reconnait en tout cas qu'elle s'est inspirée de la réalité, mais que les personnages en question n'ont rien à voir avec Mme de Rugy et le jeune Joseph Guedj. Pour éviter le scandale, elle a accepté de mettre en encart qui explique formellement qu'il n'y a pas de lien possible entre les deux personnes. Au soutien de sa nouvelle compagne, Jérôme Guedj s'en est pris à son ex-femme qu'il accuse d'étaler l'affaire sur la place publique, et au Président de l'Assemblée nationale, qu'il accuse tout bonnement de censure.

Mais qui dit vrai ? On ne saurait vous dire... mais les ventes de ce bestseller risquent être excellentes !