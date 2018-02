Favoritisme dans le marché des radars embarqués : Anticor porte plainte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vital Heynen n'est plus le coach des Red Dragons et prend la direction de la Pologne

La partition de la République du Mali : Un vieux projet de la France «ressuscité» par Sarkozy et porté aujourd’hui par Macron

En savoir plus

Le marché en question concerne 300 véhicules de contrôle de vitesse et viendra compléter les 350 radars que gère déjà la filiale. Ces nouveaux véhicules sont cependant controversés.

C'est un juteux contrat de 53,8 millions d'euros, conclu le 1er février 2017 par le ministère de l'Intérieur (alors dirigé par Bruno Le Roux) et la société Fareco que dénonce aujourd'hui Antico pour "favoritisme". L'association de lutte contre la corruption a saisi le parquet financier pour dénoncer "deux marchés publics faramineux" passés "en violation totale de la législation en matière de marchés publics".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres