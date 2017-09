Faux CCleaner : une cyberattaque bien pire que ce qu'on pensait

Le logiciel CCleaner est développé par Avast, entreprise spécialisée dans la cybersécurité. En à peine quelques clics, il permet de vider son ordinateur de tous les "déchets" que produit toute utilisation un tant soit peu conséquente d'une telle machine, en particulier quand elle est connectée sur un réseau comme internet.

C'est en copiant ce logiciel que des cyberpirates ont réussi à s'installer sur les ordinateurs de millions de personnes.

On pensait qu'il s'agissait de potentiels chevaux de troie afin de prendre le contrôle d'ordinateurs à distance ; et qu'on avait échappé au pire. Mais un second malware avait semble-t-il résisté à la mise-à-jour. Malgré tout, on pensait que les dégats étaient minimes.

Apparemment non. Les faux CCleaners auraient en fait servi à espionner des entreprises de tech, selon un rapport de chercheurs de Talos Intelligence. On parle d'entreprises telles que Singtel, Intel, Google, Epson, Akamai, Samsung, Sony, VMware, HTC, Linksys, D-Link, Microsoft, et Cisco. Avast n'a pas encore confirmé cette liste.