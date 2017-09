"Fasciste", "montgolfière gonflée à l'hélium médiatique"... : les réactions politiques au départ de Florian Philippot

Sur la tangente, il a préféré claquer la porte. Après s'être vu supprimer ses délégations de vice-président par Marine Le Pen, Florian Philippot a annoncé ce jeudi matin sa démission du FN. Et les réactions se sont vite enchainées. Au sein du parti frontiste d’abord. Invité de franceinfo, Nicolas Bay, secrétaire générale du FN, a estimé que "Florian Philippot avait toute sa place au Front national, mais il devait accepter le débat". Et d'ajouter : "Il ne pouvait pas faire, en toutes circonstances et sur tous les plateaux télévisés, la communication de son association, qui avait tout d'un micro-parti politique, au lieu de faire la communication du Front national".

Sur Twitter, Sophie Montel, fidèle de l’eurodéputé, a annoncé qu'elle prenait aussi la décision de quitter le FN. D'autres proches de Florian Philippot ont également annoncé leur départ. Dans un registre bien différent, Louis Alliot, autre cadre du parti, a sorti la sulfateuse de l’ironie pour commenter le départ de son ancien rival. "Fait divers dans le Paf : Gonflée à l'hélium médiatique, une montgolfière se crashe !".

Fait divers dans le Paf : Gonflée à l'hélium médiatique, une montgolfière se crashe ! pic.twitter.com/CUBePadL7Y — Louis Aliot (@louis_aliot) 21 septembre 2017

Robert Ménard a également profité des réseaux sociaux pour exprimer son soulagèrent : "Il était temps ! Reste maintenant à changer de ligne" a annoncé le maire de Béziers, proche du FN. Sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a, de son côté, balayé l’idée d’accueillir l’ex-bras droit du FN dans ses rangs. "Florian Philippot est un fasciste, on en a rien à faire" a-t-il lancé.