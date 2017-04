Famine : l'ONU évoque un risque de décès "massifs" en Afrique

À l'occasion d'une conférence de presse à Genève mardi 11 avril, le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a évoqué le risque d'un nombre de morts "massif" provoqué par la famine dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria et au Yémen, alors que la sécheresse touche une large partie du continent africain.

"Le risque d'un nombre de morts massif provoqué par la famine parmi les populations de la Corne de l'Afrique, du Yémen et du Nigeria s'accroît", a déclaré Adrian Edwards, un porte-parole du HCR.

Le Haut commissariat redoute que la situation ne soit encore plus grave que celle de 2011, quand la famine avait tué plus de 260 000 personnes dans la Corne de l'Afrique, dont plus de 50% étaient des enfants âgés de moins de 5 ans?

"Il faut éviter à tout prix que cela se répète", a déclaré le porte-parole du HCR, déplorant que cette crise humanitaire semble devenir "inévitable" alors qu'elle "aurait pu être évitée".

