Une famille américano-canadienne retenue en otage depuis 2012 au Pakistan a été libérée

L'armée pakistanaise a annoncé la libération d'une famille nord-américaine assurant que "les otages ont été libérés sains et saufs et sont en train d'être rapatriés dans leur pays d'origine". C'est la fin d'un calvaire qui aura duré cinq ans pour Joshua Boyle et son épouse américaine Caitlan Coleman qui avaient été enlevés par des talibans en Afghanistan en 2012. Période durant laquelle le couple aura deux enfants. Une annonce immédiatement saluée par le président américain Donald Trump depuis Washington comme l'explique le journal Le Monde.

En 2015, les parents de Caitlan Coleman avaient reçu une lettre de leur fille leur annonçant qu'elle avait en deux enfants en captivité. Mi 2016, les parents de la Canadienne avaient envoyé un message vidéo aux talibans les appelant à libérer la famille. Il faudra attendre décembre 2016 pour avoiur de nouveau de leur nouvelle lorsqu'ils apparaîtront dans une vidéo aux côtés des insurgés afghans.

L'armée pakistanaise a expliqué de son côté que : "Les agences de renseignement américaines pistaient [les otages] et ont communiqué leur passage au Pakistan le 11 octobre 2017 via l’agence tribale de Kurram" et que le succès de cette libération "souligne l'importance d'un partage en temps et en heure de l'information et l'engagement continu du Pakistan à combattre cette menace grâce à la coopération entre les deux forces contre un ennemi commun".

Une opération à succès qui est la bienvenue alors que deux des plus proches ministres de Donald Trump, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson et son collègue du secrétariat à la défense James Mattis s'apprêtent à se rendre au Pakistan pour réchauffer des relations qui se sont tendues depuis que Barack Obama, en 2011 avait donné le feu vert pour l'opération d'élimination d'Oussama Ben Laden à Abbottabad au Pakistan comme le souligne Le Monde.