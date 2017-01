Fake news : une étude estime que les fausses informations n'ont pas bouleversé le résultat de la présidentielle américaine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Par ailleurs, difficile de prétendre que les informations aient pu véritablement convaincre des indécis. "Un lecteur de notre étude pourrait raisonnablement dire, basé sur l'ensemble des faits, qu'il est peu probable que les fausses nouvelles aient influencé l'élection" explique Matthew Gentzkow sur le site de Stanford. "Mais cette conclusion dépend en fin de compte de ce que les lecteurs pensent être un repère raisonnable pour juger persuasive une fausse information." En clair, difficile de dire si les lecteurs croyaient ou non raisonnablement à ces histoires et il semble que les internautes soient moins naïfs qu'envisagé…

Donald Trump a-t-il gagné la présidentielle grâce aux "fake news" ? Deux chercheurs américains, Hunt Allcott, de l'université de New York, et Matthew Gentzkow, de l'université de Stanford, ont publié une étude sur le sujet pour tempérer cette affirmation. Première évidence, ces fausses informations, créées de toute pièce pour dénigrer Hillary Clinton, ont explosé pendant la campagne : elles ont été partagées près de 30 millions de fois, soit 4 fois le nombre de partages d'informations pro-Clinton.

