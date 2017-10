"Tu fais de la politique ou tu fais du syndicalisme ?" : Jean-Claude Mailly répond sèchement à Jean-Luc Mélenchon

Lundi soir sur TF1, Jean-Luc Mélenchon avait fait part de sa déception quant à la manière dont les syndicats conduisent le mouvement social contre la réforme du code du Travail, disant craint une "victoire de Macron par KO". "Le mouvement syndical est très divisé. Si ça continue comme si ça continue comme ça, en dépit des efforts de certains syndicats qui ont tout porté sur leur dos, nous pourrions aboutir à la plus grosse défaite du mouvement ouvrier qu'on a jamais vue depuis les trente dernières années

Invité des Quatre vérités sur France 2 ce mercredi, Jean-Claude Mailly a demandé à Jean-Luc Mélenchon de garder son calme…d’une manière plutôt surprenante. "J'ai envie de dire keep cool, mec !

Tu fais de la politique ou tu fais du syndicalisme ? T’es adhérent quelque part ?" a lancé le secrétaire général de Force ouvrière. Avant de poursuivre : "On n’a pas de leçons à recevoir de lui ou d’autres. Il est dans un rôle politique, nous on fait du syndicalisme. Je ne comprends pas ce genre d’interventions, on ne sait plus où il se situe. On a l’impression que c’est le grand organisateur des manifestations..."