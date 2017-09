"Fainéants " : Emmanuel Macron ne regrette "absolument pas" sa sortie

Voilà une petite phrase qui a fait grincer pas mal de dents. "Je ne céderai rien, ni aux fainéants ni aux cyniques ni aux extrêmes" avait lancé Emmanuel Macron depuis Athènes, provoquant un tollé, notamment à gauche, en raison de l'utilisation du terme "fainéants".

Interrogé sur cette sortie par des journalistes, lors d'une visite à Toulouse, le président de la République a assuré qu'il ne la regrettait "absolument pas." Et de préciser : "Je ne l'ai pas fait avec l'esprit de polémique (…)"Les gens ont tort de déformer pour créer de fausses polémiques."

Selon lui, son discours "a été très clair" et le terme "fainéants" visait "celles et ceux qui pensent qu'on ne doit pas bouger en Europe et en France".