"Fainéants" : Christophe Castaner tente (encore) d'éteindre la polémique

Rude journée pour le gouvernement : entre les manifestants dans les rues contre la réforme du droit du travail et le voyage du chef de l'Etat aux Caraïbes, l'exécutif doit également poursuivre son effort pour éteindre l'incendie provoqué par la polémique sur les fainéants. Pour rappel, vendredi 8 septembre, à Athènes, Emmanuel Macron avait en effet déclaré ne rien vouloir céder "ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes". Une sortie qui avait suscité de nombreuses critiques, bien le locataire de l'Elysée ait précisé qu'il ne la regrettait "absolument pas".

Invité de RTL ce mardi matin, Christophe Castaner a défendu le chef de l'Etat, en le comparant... à certains de ses prédécesseurs. "Il est revenu sur le sujet en disant qu'il ne parlait pas des gens mais de la posture politique en France", a-t-il lancé. "Il parlait des politiques en responsabilité ces quinze ou trente dernières années. Nous ne sommes pas l'adversaire de Jacques Chirac ou de François Hollande mais on peut noter que sur un certain nombre de réformes, on a pris des demi-mesures". Par ailleurs, selon le porte-parole du gouvernement, certains Français déploreraient une "sorte de fainéantise" et un "cynisme politique".