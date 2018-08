Fâché avec Trump, Erdogan cherche un allié en Macron

Alors que le Président français profite du beau cadre estivalier de Brégançon, les vacances semblent devoir attendre encore un peu. Brigitte Macron a déclaré qu'il travaillait beaucoup - et elle ne parlait pas de cahiers de plage. Son mari de président a ainsi eu au téléphone le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'entourage du président turc s'est félicité de cet entretien téléphonique, dans lequel les deux dirigeants auraient souligné l'importance de renforcer davantage les relations économiques et commerciales ainsi que les investissements réciproques entre la Turquie et la France.

Les deux présidents sont tombés d'accord sur la mise en place rapide d'une rencontre des deux ministres des Finances, Berat Albayrak et Bruno Le Maire.

La situation critique dans laquelle se trouve la Turquie, du fait de la dévaluation record de la livre turque, pousse le président Erdogan a chercher des alliés contre Donald Trump. En froid avec l'Europe depuis des années, la Turquie semble revenir vers ses partenaires européens pour renouer des partenariats et relancer son économie.