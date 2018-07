Facebook s'effondre et plonge de 24% à la clôture de Wall Street

Facebook vient de vivre une tempête boursière après des mois de vives polémique, sur la gestion des données personnelles des utilisateurs notamment. Le titre du leader des réseaux sociaux a plongé de 24% ce mercredi 25 juillet, à l'issue de la clôture de Wall Street.

Cet effondrement spectaculaire a considérablement réduit la capitalisation boursière du groupe d'environ 150 milliards d'euros. Les explications de ce revers sur les marchés seraient liées aux mauvais chiffres du géant américain au deuxième trimestre.

Facebok fait face à un important ralentissement qui devrait se poursuivre.

Les données concernant le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs ont entraîné la chute du titre.

Le leader des réseaux sociaux enregistrait 2,23 milliards d'utilisateurs mensules actifs (+11%) au 30 juin. Ces données étaient moins importantes que les 2,25 milliards anticipés par les marchés. Le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs (1,47 milliard) était attendu à un seuil plus haut là encore (1,49 milliard).

Mark Zuckerberg a indiqué que le nombre d'utilisateurs avait été impacté par la mise en place du règlement général de protection des données. Ce système a été lancé en mai dans l'Union européenne afin de renforcer les droits des usagers.

Le chiffre d'affaires de Facebook a atteint 13,23 milliards de dollars (+42%). Les prédictions tablaient plutôt sur 13,36 milliards de dollars. Facebook a vu son bénéfice net bondir de 31% à 5,1 milliards de dollars, légèrement mieux qu'attendu. Les dépenses du groupe ont augmenté de 50% à 7,4 milliards de dollars, notamment sur le plan de la sécurité comme l'a indiqué Mark Zuckerberg.

"Nous investissons tellement dans nos systèmes de sécurité que cela va commencer à avoir un effet sur notre rentabilité, nous commençons à le voir ce trimestre".

Facebook va donc devoir surmonter cette crise et cette tempête sur le front économique et financier au plus vite.