Face à la grogne des militaires, Emmanuel Macron recadre sévèrement le chef d'état-major des armées

Et de poursuivre : "De mauvaises habitudes ont parfois été prises sur ces sujets, considérant qu’il devait en aller des armées comme il en va aujourd’hui de nombreux autres secteurs. Je le regrette. J’aime le sens du devoir. J’aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd’hui. Et ce que j’ai parfois du mal à considérer dans certains secteurs, je l’admets encore moins lorsqu’il s’agit des armées."

Ce jeudi soir, à l'Hôtel de Brienne, siège du ministère des Armées, le chef de l'Etat a rabroué – sans le nommer – le général. "Il ne m’a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le budget de la Défense", a-t-il lancé. "Je considère pour ma part qu'il n'est pas digne d'étaler des débats sur la place publique. J'ai pris des engagements, je suis votre chef. Les engagements que je prends devant les concitoyens, devant les armées, je sais les tenir et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression, de nul commentaire".

De l'eau dans le gaz entre l'Elysée et les militaires ? Mercredi 12 juillet, Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées a vivement critiqué devant des députés réunis à la commission de la Défense le train d'économies de 850 millions d'euros imposé à la défense en 2017, estimant que cette trajectoire budgétaire était "non tenable" pour les armées. Comme l'ont rapporté Les Echos , le général a même employé des mots bien peu amènes puisqu'il aurait affirmé qu'il ne se laisserait pas "baiser" par Bercy, tout en menaçant de remettre sa démission.

