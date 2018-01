Face aux doutes et à la menace des "sous-groupes", LREM organise un séminaire pour ses députés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h00 Le pape s'envole pour son 22ème voyage à l'étranger au Chili et au Pérou (AFP)

Londres - Faillite de Carillion, géant du BTP et des services

Mali : Grand Forum du Mandé : La recherche de la paix et du vivre ensemble célébrée avec faste

En savoir plus

Un séminaire qui se veut studieux… mais qui aura aussi vocation à resserrer les rangs, après que des doutes soient apparus dans la majorité en fin d’année dernière. Car l’apparition de sous-groupes demeure la principale crainte des hautes sphères du mouvement présidentiel. Elle serait même "la hantise de l’Elysée", selon un article du Figaro. "Le plus gros danger, c'est la constitution de sous-groupes", aurait d’ailleurs averti un cadre du groupe.

Objectif de ces journées : la préparation de la session parlementaire, avec des ateliers législatifs. Deux textes sont très concernés, le droit à l’erreur et surtout le projet de loi asile-immigration. Au programme également, une scession de travail sur "le fonctionnement du groupe" pour améliorer "la valorisation des talents et des expériences".

Préparer une rentrée qui s’annonce bien agitée. Ce lundi et ce mardi, le groupe La République en marche à l’Assemblée nationale se rassemble lors d’un séminaire (des "Journées d'hiver"), qui se déroulera au Palais-Bourbon, à l’hôtel de Lassay, sous l’égide de Richard Ferrand. Après deux réunions – en juin et en septembre – consacrées au "team building", les 313 députés du mouvement sont une nouvelle fois conviés… mais pour du "travail de fond" cette fois. "Pas question de mettre un foulard sur la tête, en prononçant des mots-concepts en anglais, comme ce fut le cas lors du précédent séminaire, ce qui avait suscité des railleries" note Le Monde .

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres