Face aux couacs, Jean-Yves Le Drian perd patience

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

FC Barcelone: le PSG paiera la clause pour Neymar et compte le présenter en "fin de semaine", assure l'agent du joueur

RD Congo/violences au Kasaï: du diamant aux élections, un an de crise

Stan Wawrinka forfait à Montréal et à Cincinnati

Football : Neymar fait ses adieux au Barça et se rapproche du PSG

Entre Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, c'est la fin d'une petite idylle. Le ministre des Affaires étrangères, ex-ministre de la Défense de François Hollande, s'est montré très discret ses dernières semaines, conformément à son caractère "taiseux." Mais, le Breton ne masque pas son agacement, en privé, face à la "méthode" parfois brutale d'Emmanuel Macron et les couacs en répétition. Dernier épisode en date, celui de l'éviction de Pierre de Villiers. "Ce que Jean-Yves a bâti en cinq ans, le président l'a détricoté en cinq jours.

