Une explosion dans le métro à Londres, plusieurs blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Bleus du jeudi: Payet et Rami décisifs

La volaille française voudrait reconquérir les cantines et restaurants

En savoir plus

>>> Plus d'informations à suivre

Explosion on Tube train at Parsons Green District Line #London #ParsonsGreen #DistrictLine #LondonLive pic.twitter.com/PeT8KQBT3o

Les journalistes britanniques, qui citent de nombreux témoins, indiquent qu'une explosion a eu lieu ce vendredi 15 septembre, vers 8h20, à la station de métro Parsons Green, dans le sud-ouest de la capitale. DailyMail évoque "une boule de feu" et des voyageurs présentant de graves brûlures. Sur les réseaux sociaux, des images montrent un sac en plastique brûlé, avec un pot de peinture à l'intérieur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres