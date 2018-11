L'exécutif prévoirait d'amender la loi de 1905

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La série "The Walking Dead" bientôt adaptée au cinéma

Le Maroc réélu au Conseil de l’UIT et au Comité de Règlement des Radiocommunications

Toujours selon l'Opinion, le texte prévoirait de rendre obligatoire la tenue de comptes annuels par les associations cultuelles soumis au contrôle de la Cour des comptes. Dans ce cadre, tous les dons d'un montant de plus de 10 000 euros devront aussi être déclarés à l'autorité, qui pourra refuser le don en cas de soupçon d'infraction pénale ou si les propos, idées, théories, activités tenues dans le lieu de culte "provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes".

L'Opinion révèle dans un article publié ce lundi cinq novembre que l'exécutif prévoirait de réformer le régime des cultes tel que défini dans la loi de 1905. Il serait question de créer notamment une "qualité cultuelle" qui obligerait les associations religieuses à se déclarer sous cette caractéristique. Sur France Inter, Nicole Belloubet, ministre de la Justice a déclaré qu'elle n'était "pas personnellement en train de réécrire cette loi de 1905" mais que ""Le président de la République y réfléchit, non pas à la réécriture de la loi de 1905 mais à réellement la nécessité de redonner à l'islam un rôle qui soit particulier… Elle l'a été tant de fois, il est possible qu'elle le soit de nouveau".

