Une ex-secrétaire d'Etat votera Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le patron des patrons accorde son soutien à Emmanuel Macron et se dit prêt à «résister» au FN

21h08 Corée du Nord : Trump évoque de nouvelles sanctions de l'ONU "plus fortes" (AFP)

Mais pourquoi ce vote ? "Je pense que c'est nous (la droite républicaine, ndlr) qui gagnerons les législatives", si la présidente du FN est élue, a-t-elle expliqué. "Il y aura une cohabitation avec un Premier ministre venu de nos rangs, donc on pourra empêcher Marine Le Pen d'appliquer les mesures extrêmes de son programme", a-t-elle poursuivi. En revanche, selon elle, si le leader d'En Marche ! deviendra président de la République, selon elle, "il y a un risque majeur" qu'il dispose d'une majorité pour mettre en œuvre son projet.

Il est "le représentant d'une mouvance qui a détruit un homme qui était pour moi le meilleur : François Fillon", a-t-elle expliqué. Cette mouvance, a-t-elle précisé, c'est "un mélange de grande finance internationale, de médias qui sont inféodés et instrumentalisés, de la gauche caviar, bobo".

Ce lundi 24 avril, Françoise Hostalier, secrétaire d'État du gouvernement Juppé en 1995, a déclaré à l'AFP qu'elle voterait pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. "Ce n'est pas mon choix préféré, mais entre la peste et le choléra, il faut choisir", a affirmé l'ancienne députée du Nord, soutien de François Fillon, confirmant des propos à La Voix du Nord. Cependant, elle assure n'être "d'accord avec pratiquement rien" du programme de Marine Le Pen. Quant à Emmanuel Macron, elle ne le "respecte pas".

