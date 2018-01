Les ex-présidents de l'Assemblée nationale bientôt privés de leurs avantages

Ce mercredi 24 janvier, le Bureau du Palais Bourbon a décidé de supprimer progressivement les avantages accordés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Fini donc les avantages en nature comme voiture avec chauffeur, un bureau et un collaborateur, accordés pour dix ans. Leur suppression "sera pleinement effective à compter de la prochaine législature, soit en juin 2022 au plus tard", précise la présidence dans un communiqué. Ces avantages ont un coût potentiel de 330.000 euros par an. Avant 2007, ils étaient accordés à vie aux anciens titulaires du "perchoir".

En outre, le Bureau du Palais Bourbon précise, en référence au LR Bernard Accoyer (2007-2012) et au socialiste Claude Bartolone (2012-2017), que "les facilités dont bénéficient aujourd'hui deux anciens présidents sont désormais limitées à celles qu'ils utilisent" et qu'"en dehors de ces deux cas, aucune facilité ne sera accordée à un ancien président de l'Assemblée".