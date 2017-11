L'ex-femme de Brice Hortefeux soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

D'après Le Parisien, les espèces et versements retrouvés au domicile de Valérie Hortefeux n'auraient aucun lien avec l'affaire des soupçons de financement de campagne mais des activités professionnelles d'un des proches de Valérie Hortefeux, Christian Deydier, un antiquaire spécialisé dans l'art chinois.

Son domicile a fait l'objet d'une fouille de la part des policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire au début du mois d'octobre, révèle le Parisien ce samedi. Plusieurs milliers d'euros en liquide et des traces de versements bancaires de plusieurs centaines de milliers d'euros auraient été découverts.

Nouveau rebondissement dans l'enquête sur les soupçons de financement par la Libye de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans le cadre de cette enquête, les perquisitions se poursuivent, et l'épouse de Brice Hortefeux, séparée de l'ex-ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, y a eu le droit.

