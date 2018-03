Ex-espion russe : Londres devra "fournir des preuves ou s'excuser" affirme le Kremlin

Londres et Moscou poursuivent leur bras de fer. Au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine à la présidence, le Royaume-Uni a une nouvelle fois accusé Moscou d'avoir organisé l'empoissonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. Plus précisément, le ministre des affaires étrangères Boris Johnson a estimé que les démentis de la Russie étaient "de plus en plus absurdes." Il faisait référence aux propos de Vladimir Poutine, la veille, qui balayait d'un revers de main les accusations.

Le Kremlin a une nouvelle fois répondu, ce matin, expliquant que Londres devra "fournir des preuves ou s'excuser", par la voie de son porte-parole Dmitri Peskov qui a critiqué un "flot diffamatoire envers la Russie, absolument incompréhensible et aux motivations incertaines."

L'Europe n'est pas en reste.

"L'Union européenne prend très au sérieux l'évaluation du gouvernement britannique selon laquelle il est fort probable que la Fédération de Russie est responsable" de cet empoisonnement, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères européens.