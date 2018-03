Ex-espion russe empoisonné : l'Union européenne prépare "un message clair"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une fresque de Banksy à New York pour soutenir la journaliste turque Zehra Dogan

Un allosaurus et un diplodocus proposés aux enchères à Paris

Tournoi: le XV de France réussit le Grand Chelem féminin des six nations

En savoir plus

"Toute mention ou référence à notre président n'est rien d'autre que choquant et impardonnable en termes d'étiquette diplomatique", a répondu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux accusations.

De nombreuses voix s'élèvent pour viser et critiquer la Russie. Londres a directement accusé le "Kremlin de Poutine" par la voix du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. "Nous pensons qu'il est extrêmement probable qu'il s'agisse de sa décision d'ordonner l'utilisation d'un agent neurotoxique dans les rues du Royaume-Uni, dans les rues de l'Europe, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale" a-t-il expliqué. Le président de la République Emmanuel Macron a apporté son soutien au Royaume-Uni.

Si les relations entre Londres et Bruxelles restent tendues, dans le cadre du Brexit, l'Union européenne a apporté son plein soutien au Royaume-Uni concernant l'affaire Sergueï Skripal, cet ex-espion russe empoisonné. Dans un tweet, le président du Conseil européen Donald Tusk a ainsi souligné que l'Union européenne préparait un "message clair" aux côtés de Londres. Selon l'AFP, le sujet sera porté à l'agenda du prochain sommet européen, qui débute jeudi à Bruxelles.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres