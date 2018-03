Ex-espion russe empoisonné : la Russie va expulser 23 diplomates britanniques

L'enpoisonnement de Sergueï Skripal - un ex-espion russe qui travaillait pour le Royaume-Uni - et de sa fille Ioulia, tous deux à l’hôpital dans un état critique depuis le 4 mars, après avoir été retrouvés inconscients sur un banc devant un centre commercial de Salisbury, a créé d'importantes tensions entre la Russie et le Royaume-Uni. Pour la Première ministre britannique, Theresa May, il est "très probable" que la Russie en soit "responsable". Elle a annoncé mercredi la suspension des contacts bilatéraux avec Moscou et l'expulsion de 23 diplomates russes.

En riposte, "vingt-trois membres du personnel diplomatique de l'ambassade britannique à Moscou sont déclarées persona non grata et vont être expulsées dans la semaine", a annoncé le ministère des Affaires étrangères russes ce samedi.

La Russie a aussi mis fin aux activités du British Council et retiré l'autorisation au Royaume-Uni d'ouvrir un consulat général à Saint-Pétersbourg.

"Nous anticipions une réponse de la sorte", a annoncé un porte-parole du Foreign Office, le ministère britannique des Affaires étrangères. "Le Conseil de sécurité nationale se réunira en début de semaine prochaine pour réfléchir aux prochaines étapes. (...) La réponse de la Russie ne change rien aux faits : la tentative d'assassinat de deux personnes sur le sol britannique, pour laquelle il n'existe pas d'autre conclusion que celle de la culpabilité de l'Etat russe."

De nombreuses voix s'élèvent pour viser et critiquer la Russie. Londres a directement accusé le "Kremlin de Poutine" par la voix du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. "Nous pensons qu'il est extrêmement probable qu'il s'agisse de sa décision d'ordonner l'utilisation d'un agent neurotoxique dans les rues du Royaume-Uni, dans les rues de l'Europe, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale" a-t-il expliqué. Le président de la République Emmanuel Macron a apporté son soutien au Royaume-Uni.