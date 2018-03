Ex-espion russe empoisonné : Moscou a décidé d'expulser à son tour quatre diplomates français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La diplomatie française affirme ne pas être étonnée par ces expulsions. "La décision prise aujourd'hui par la Russie d'expulser quatre membres de l'ambassade de France en Russie ne nous a pas surpris. Nous ne pouvons que la regretter, et rappeler qu'à ce jour, la Russie a refusé d'apporter les éléments d'explications attendus s'agissant de l'attaque de Salisbury", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

En plus de l’expulsion de 60 diplomates américains et de quatre français, la Russie va aussi demander à quatre diplomates allemands de faire leurs valises.

Moscou poursuit sa loi du talion. Ce vendredi soir, la Russie a annoncé qu’elle allait expulser quatre diplomates français. Cette décision fait suite à celle de Paris de renvoyer chez eux quatre Russes sous statut diplomatique. Le tout intervient sous fond de crise diplomatique entre l’Occident et la Russie, après "l’affaire Skripal", du nom de cet ancien agent double russe empoisonné, aux côtés de sa fille, avec un agent neurotoxique le 4 mars dans le sud de l’Angleterre. Londres accuse les Russes d’être derrière cette tentative de meurtre, ce que le Kremlin dément.

