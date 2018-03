Ex-espion russe empoisonné : 14 pays de l'Union européenne expulsent des diplomates russes

Suite à l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, des dirigeants de 14 pays de l'Union européenne ont décidé ce lundi 26 mars de suivre l'exemple de Theresa May et d'expulser des diplomates russes présents sur leur territoire, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. "De manière concertée, 14 pays de l'UE ont décidé d'expulser des diplomates russes", a déclaré Donald Tusk, de Varna, en Bulgarie, où il participe à une réunion des dirigeants de l'UE avec le président turc Recip Tayyip Erdogan.

"Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et (les prochaines) semaines", a-t-il prévenu.

Les Etats-Unis et le Canada suivent l'exemple des pays de l'UE

La France a annoncé l'expulsion de quatre diplomates russes. L'Allemagne et la Pologne ont également décidé d'expulser chacun quatre diplomates russes. Le Danemark a annoncé l'expulsion de deux diplomates russes, tout comme l'Italie et les Pays-Bas. La République Tchèque en a expulsé trois, comme la Lituanie. Ce dernier pays ajoutera également 21 noms de citoyens russes à une liste de personnes indésirables et interdites d'entrée, établie l'année dernière. Si la Lettonie, l'Estonie, et la Finlande ont décidé chacun d'expulser un diplomate russe, l'Ukraine a vu les choses en grands et a mis dehors 13 diplomates russes.

Les États-Unis et le Canada ont décidé de suivre l'exemple des pays de l'UE. Ainsi Washington a annoncé l'expulsion de 60 "espions" russes. Un haut responsable de l'administration américaine a indiqué que 48 "agents de renseignement connus" du consulat de Russie à Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) et 12 de plus à la mission russe de l'ONU ont sept jours pour quitter les Etats-Unis. En outre, il a annoncé la fermeture prochaine dudit consulat de Seatttle. De son côté, le Canada a décidé d'expulser quatre diplomates russes et a rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe, selon Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères.