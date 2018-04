Un ex-député socialiste déplore la "choquante" hausse des salaires dans les cabinets ministériels

René Dosière ne décolère pas. Le spécialiste du contrôle de l'argent public s'est ému de constater ce mardi, dans un document publié par Bercy, que les salaires des membres des cabinets ministériels étaient 20,5% plus élevées que lors du quinquennat Hollande, indique L'Express. "Choquant", a jugé l'ex-député socialiste.

"Plus de 80 membres de cabinet sont mieux payés que leur ministre"

Le rapport sur lequel René Dosière se base est intitulé "personnels affectés dans les cabinets ministériels" et est annexé au projet de budget pour l'année 2018.

Il relève notamment que, conformément à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, les effectifs dans les cabinets au 1er août 2017 ont été revus à la baisse : "300 agents, soit une baisse de 47% par rapport aux effectifs recensés au 1er août 2016 (563 agents)", peut-on lire.

"C'est la conséquence de la réduction du nombre de ministres (30 au lieu de 38) et de la limitation à 10 personnes de la taille du cabinet restreint", explique l'ancien élu axonais. "S'agissant des rémunérations, on assiste à une progression toute aussi spectaculaire", poursuit-il, évoquant une rémunération moyenne brute (primes comprises) de "9186 euros mensuels" pour les "232 membres des cabinets ministériels", hors ministres délégués et secrétaires d'Etat. Aussi, "dans douze ministères, la rémunération est supérieure à cette moyenne : au total, plus de 80 membres de cabinet sont mieux payés que leur ministre", fait-il valoir.