L'ex actrice porno Mia Khalifa menacée par des sympathisants de l'Etat islamique

Selon le quotidien britannique DailyMail, l'ex actrice porno Mia Khalifa est menacée par des sympathisants de l'Etat islamique. La jeune femme de 24 ans de nationalité américano-libanaise aurait reçu sur les réseaux sociaux plusieurs photos d'elle sur lesquelles elle apparaît décapitée. Pourquoi s'en prendre à une actrice du X depuis retraitée ? Pour une séquence qu'elle avait tournée vêtue d'un Hijab pour laquelle elle avait déjà reçu de nombreuses menaces de mort et qui avait suscité de nombreuses critiques au Moyen-Orient.

Elle s'était alors défendue dans une interview au Washington Post datant de 2015 en qualifiant la scène de satirique invitant à ne pas la prendre au sérieux. Elle avait ajouté que certains films hollywoodiens dépeignaient les musulmans sous des aspects plus négatifs encore.

"Vous ne pouvez montrer aucune faiblesse. C'est exactement ce qu'ils recherchent. J'essaie vraiment très fort de donner l'impression que ça ne m'atteint pas, mais j'admets que ça finit par être pesant au bout d'un moment" a-t-elle confiée à l'émission de radio "The Sports Junkies".

Mia Khalifa, 24 ans est née à Beyrouth avant de déménager à l'âge de 10 ans aux Etats-Unis, à Miami où elle réside toujours. En 2015, elle a été classée star numéro 1 sur PornHub détrônant Lisa Ann

En attendant, Mia Khalifa peut compter sur de nombreux soutiens de ses fans sur les réseaux sociaux.

🔴🔴🔴 Et allons-y ! Daesh menacerait de décapitation la star du porno Mia Khalifa pour une scène en hijab https://t.co/UbceTYU6S5

Cabu et Charb déjà j'étais pas d'accord c'était un acte cruel et injuste, mais Mia Khalifa ? Faudra me tuer aussi. https://t.co/XEF2epZn41

— Quent1 (@QBINZE) 27 août 2017