Eviction d'Aude Rossigneux : Noël Mamère quitte Le Média

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouistitis et tamarins dorlotés à cause du froid

En savoir plus

Lui qui exerçait bénévolement son activité de journaliste a avoué être "très perturbé par cette affaire" et a déclaré prendre "une décision lorsque je serai au fait de ce qui se déroule vraiment au sein de la rédaction."

C'est un nouveau départ de poids, et cette fois-ci il est volontaire. L'ancien homme politique Noël Mamère a décidé de quitter Le Média en raison de "l'atmosphère" qui règne dans la rédaction depuis le débarquement d'Aude Rossigneux. Il a critiqué "un traitement d'une violence et d'une brutalité qui" laisserait l'ancienne rédactrice en chef "dans un état de sidération".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres