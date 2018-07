Evasion de Redoine Faïd : Nicole Belloubet prévoit une réorganisation de l'administration pénitentiaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Canal + a perdu près de 200 000 abonnés en France en un an

L'Etat Islamique enlève une trentaine de femmes et d'enfants en Syrie

Nicole Belloubet souhaite à travers ces nouvelles mesures et cette réorganisation "recréer un véritable Etat-major de la sécurité".

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est exprimée ce lundi 30 juillet. Elle a annoncé un certain nombre de mesures et de décisions à la suite de l'évasion spectaculaire du braqueur Redoine Faïd. La garde des Sceaux effectuait ce déplacement dans le cadre de la présentation d'un rapport de l'Inspection générale de la justice sur l'évasion de ce prisonnier au profil atypique.

