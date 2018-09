Evasion de Redoine Faïd : aucune interpellation après les six perquisitions menées chez des proches du braqueur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Redoine Faïd a déjà vécu six semaines en cavale après son évasion de la prison de Lille-Sequedin en 2013.

Le braqueur multirécidiviste est toujours dans la nature depuis son évasion spectaculaire de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, le 1er juillet dernier. Il purgeait une peine de 25 ans pour sa participation à un braquage en 2010 au cours duquel la policière municipale Aurélie Fouquet est morte. Une centaine de policiers restent toujours mobilisés dans la traque du fugitif et de ses complices.

L'objectif de cette opération de police visait à faire avancer l'enquête grâce aux perquisitions. Plus d'une cinquantaine de policiers étaient mobilisés dans le cadre de cette opération menée par la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Versailles.

Les perquisitions ont été menées sur commission rogatoire d'un juge parisien. Elles visaient les domiciles de plusieurs membres de la famille de Redoine Faïd, ses frères et ses soeurs.

Des opérations de police se sont déroulées à Creil dans la matinée du mercredi 5 septembre. Six perquisitions ont également été menées dans plusieurs autres villes de l'Oise (Villers-Saint-Paul, Margny-Lès-Compiègne et Nogent-sur-Oise), selon des informations de France Info. Les opérations policières ont débuté tôt dans la matinée.

