Notre-Dame-des-Landes : Tensions lors de la nouvelle journée d'évacuations

Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, les évacuations pourraient se poursuivre jusqu'à la fin de semaine. La préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, est également mobilisée sur ce dossier. Lors de la première journée d'évacuations , 2 500 gendarmes sont intervenus.Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans la journée de lundi. L'opération d'évacuation de la ZAD vise à expulser toute personne n'ayant pas régularisé sa situation en déclarant de nouveaux projets agricoles. Selon des informations du Figaro, près de 250 zadistes seraient toujours sur place. Le Premier ministre Edouard Philippe a renoncé au projet de l'aéroport de Notre-Dame des Landes en janvier.

Ces incidents se sont déroulés dans les zones de la Chèvrerie et les Vraies Rouges. Les zadistes avaient appelé "tous ceux qui le peuvent à se rendre sur place, dès l'aube, pour faire obstacle aux forces de l'ordre".

La matinée de mardi a été marquée par de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et les derniers militants qui occupent la ZAD.

