Européennes: Mélenchon "refuse de faire de l'immigration la question centrale"

"Je ne suis pas d'accord pour faire comme si l'immigration était quelque chose de naturel, de désirable, de souhaitable", a-t-il insisté. "Je ne suis pas d'accord pour le droit à la libre installation, et quand je gouvernerai ce pays il n'y aura plus de travailleurs détachés en France car c'est de la fraude sociale que ce statut", a aussi expliqué Jean-Luc Mélenchon, qui est favorable à "un statut unique pour tous les travailleurs en France pour qu'on cesse d'exploiter les immigrés sans papiers."

"Je ne suis pas d'accord pour qu'on renonce à traiter les causes de l'immigration: vivre et travailler au pays ce n'est pas juste pour les bobos en France (...) c'est une aspiration humaine partout", a-t-il dit, justifiant son choix de se focaliser sur "les raisons qui poussent les gens à partir".

Les communistes fustigent en effet le fait que les Insoumis préfèrent insister sur les causes de l'immigration plutôt que sur les moyens d'accueillir les migrants. Une situation que regrette Jean-Luc Mélenchon, qui se dit "pas d'accord pour qu'on crée un problème à gauche volontairement, une division entre les gens de bonne foi, uniquement pour le confort politicien d'une élection".

Ce thème est pourtant source de friction entre le PCF et la France insoumise.

Jean-Luc Mélenchon, invité ce dimanche sur France 3, a expliqué qu'il était hors de question pour la France insoumise de leader "de faire de l'immigration la question centrale" lors de la campagne pour les Européennes de 2019 afin de ne pas "servir la soupe" à Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

