Européennes : Marine Le Pen veut "une liste de rassemblement" des "nationaux" face aux "mondialistes"

Concernant les élections européennes de 2009, elle a appelé à une liste de rassemblement des "nationaux" face aux "mondialistes" (qu'incarnerait le chef de l'Etat). "Il faut présenter une liste de rassemblement - ne serait-ce que parce que Macron, comme chef des mondialistes, va le faire -, avec tous ceux qui souhaitent sincèrement oeuvrer pour la France et sont sur les mêmes options que nous" a-t-elle lancé.

Philippot ait pesé sur la ligne du Front national. Il est venu rejoindre ma ligne, il ne l’a pas suscitée". Et de poursuivre : "Son départ n’a eu aucune influence sur le Front national. Le FN marche sur deux jambes : immigration-insécurité-identité, d’un côté, et de l’autre côté, le social, le patriotisme économique, la souveraineté".

Interrogée sur le départ de Florian Philippot et sur son poids au sein du FN, elle a répliqué : "Je ne crois pas que M.

Dans un entretien au Monde , Marine Le Pen est revenue sur les premiers mois du quinquennat Macron (évoquant "les atteintes assez violentes au pouvoir d’achat"), mais aussi sur la situation actuelle du Front nationale. La patronne du parti frontiste a estimé qu'il n'y a avait pas de changement de ligne et qu'elle conservait toujours une sensibilité sociale.

