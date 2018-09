Européennes : LREM et le Rassemblement national au coude à coude, selon un sondage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Me Assane Dioma NDIAYE attaque en justice « l’arrêté Ousmane NGOM »

Jeanne Added, et la lumière fut !

En savoir plus

Les deux partis se tiennent donc à 0,5 points, tandis que Les Républicains sont loin derrière avec 14% d'intentions de vote, selon le sondage. Une véritable chute libre pour le parti de Laurent Wauquiez, qui avait réalisé un score deux fois supérieur aux dernières européennes de 2014, en récoltant 27% des voix. Même déception pour Jean-Luc Mélenchon et son mouvement, la France insoumise, qui arrive quatrième, avec 12,5% d'intentions de vote, malgré la forte présence médiatique de son leader. Enfin, le Parti socialiste est crédité de 4,5% des suffrages. Un tel score lors des élections mettrait le parti à la rose au coude à coude avec la liste écologiste (5%) et celle de Benoît Hamon (4%).

Le Rassemblement national, au bord de la faillite, enregistre quant à lui un résultat satisfaisant, meilleur que celui annoncé avant l'été. Le parti nationaliste avait été crédité de 18% d'intentions de vote par Ipsos et 19% par l'Ifop.

Des résultats qui démontrent un net recul pour le parti macroniste, dont les listes aux européennes obtenaient entre 23 et 26% dans les sondages d'opinions réalisés au mois de juin (23% à l'Ifop, 26% à Ipsos).

La montée des partis dits « populistes » se fait plus précise, à quelques mois des élections européennes de mai 2019. Selon un sondage Odoxa réalisé pour Le Figaro et Franceinfo, paru jeudi 13 septembre au soir, La République en marche (LREM) récolte 21,5% d'intentions de vote, talonné par le Rassemblement national, à 21%.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres