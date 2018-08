Européennes : le Belge Paul Magnette décline l'offre du Parti socialiste (français) et en profite pour le tacler

C'est une fin de non-recevoir en bonne et due forme. Le socialiste belge Paul Magnette, figure de l'opposition au traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada (Ceta) avait été sollicité par la direction du Parti socialiste (PS) français pour conduire la liste du parti aux européennes. Dans le Monde, vendredi, il a annoncé qu’il déclinait la proposition.

"Je suis candidat à ma réélection comme maire de Charleroi en octobre prochain et, en 2019, les élections européennes se dérouleront en Belgique, en même temps que les régionales et les législatives, pour lesquelles je jouerai un rôle, sans nécessairement briguer l’exercice d’un mandat", explique l'homme politique.

Un agenda trop chargé expliquerait donc sa décision ? Pas complètement, car dans cet entretien, interrogé sur les raisons du déclin du PS, il explique qu'il "n’y a pas de cause unique mais il y a d’abord ce drame bien français du poids excessif des personnalités, en raison du système présidentiel. Ce n’est pas propre au PS, mais cela entraîne une constante polarisation qui rend difficile le jeu collectif."

Selon lui, "le parti de Jaurès, de Blum et de Mitterrand ne disparaîtra pas mais personne ne peut nier qu’il est dans une situation difficile". Il note que l’enjeu des élections européennes "est important pour lui s’il ne veut pas se laisser enfermer dans l’équation simpliste posée par le président Macron : ou bien on est européen avec lui, ou bien on rallie les populistes antieuropéens, de droite ou de gauche."