Européennes : 41% des Français souhaitent voter pour un parti plus à droite que LREM

Plus d'un électeur sur 4 (27%) affirme vouloir voter pour LREM, le parti du président, ou un groupe allié (Modem) lors des élections européennes, selon le dernier sondage effectué par l'Ifop pour Valeurs Actuelles. Un score important, surtout quand on observe celui des principaux partis d'opposition : 14% pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 15% pour Les Républicains de Laurent Wauquiez et 17% pour le Front National.

Des adversaires qui semblent dispersés donc. Mais le sondage dans son ensemble montre deux tendances nettement moins favorables au Président.

Tout d'abord si on prend les scores cumulés des LR, du FN, de Debout La France de Dupont-Aignan (6%), de Résistons de Jean Lassalle (1%), des Patriotes de Florian Philippot (1%), et de l'UPR de François Asselineau (1%) on atteint 41%. En comparaison, la "gauche élargie", avec les scores de Jean-Luc Mélenchon, de Génération.s de Benoît Hamon (3%), du PS de Olivier Faure (7%), d'EELV de Cormand (3%) et du NPA de Philippe Poutou (2%) atteint seulement 29%, à peine plus que la coalition LREM-Modem. LREM a donc une position moins centrale qu'auparavant, qui est plus de centre-gauche que de centre-droit dans l'échiquier politique actuel.

Autre source d'inquiétude pour le Président : le vote eurosceptique, qui atteint 41% si on cumule les scores du NPA, de la France Insoumise, de l'UPR, des Patriotes, de DLF et du Front National. Une opposition conséquente donc.