Europe : un vaste réseau de trafic de viande de cheval démantelé par Europol

Le 16 juillet dernier, 65 personnes ont été arrêtées et poursuivies pour des délits tels que la maltraitance animale, la production de faux, des atteintes à la santé publique, le blanchiment d'argent et l'appartenance à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une enquête sur un vaste trafic de la viande de cheval en Europe, a annoncé dans un communiqué l'Office européen de police criminelle (European Police Office, ou Europol). Repéré pour la première fois en Espagne, le réseau s'étendait sur sept autres pays européens : Belgique, France, Roumanie, Portugal, Italie, Suisse et Royaume-Uni.

Parmi les 25 personnes arrêtées en Espagne, se trouvait également "un homme d’affaires néerlandais", interpellé dans sa villa à Alicante. Le suspect travaillait en étroite collaboration avec le chef du réseau, un autre Néerlandais arrêté en Belgique, a précisé Europol. Selon le quotidien El Pais, l'opération visait particulièrement le courtier néerlandais en viandes, Jan Fasen. Il était poursuivi par la justice française dans le scandale dit des lasagnes à la viande de cheval qui avait déjà touché plusieurs pays européens en 2013. Dans cette affaire, 13 pays européens avaient écoulé 750 tonnes de viande impropre à la consommation dans 4,5 millions de plats cuisinés.