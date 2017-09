Europe : Macron va présenter son projet européen

Emmanuel Macron voulait probablement profiter des élections en Allemagne pour s'assurer du soutien d'Angela Merkel. Il n'avait peut-être pas imaginé que les tractations pour le prochain gouvernement allemand allaient être si complexes.

Le chef d'Etat va tout de même présenter son projet pour l'Europe, une feuille de route sur 10 ans, censée relancer une machine grippée. Il veut ainsi s'atteler à cinq grands chantiers : le numérique, le climat, la sécurité et la défense, l'immigration et l'économie de l'Union européenne. Des questions souvent sensibles et qui mettent rarement d'accord les pays membres. Son idée est donc de former plusieurs groupes au sein même de l'Europe. Les pays qui se mettent d'accord pourront ainsi poursuivre leur intégration et ceux "qui ne voudraient pas ne pourraient pas empêcher les autres d’avance." Parmi les autres mesures avancées : un système pour taxer les géants du numérique au niveau européen ou encore un ministre des finances et un budget pour les pays de la zone euro.

La grande question est donc si l'Allemagne va soutenir le président Macron dans cette démarche, qui n'a pas de chances d'aboutir si Angela Merkel ne joue pas le jeu. Or, cette dernière va probablement devoir s'allier avec les libéraux du FPD, hostiles à un budget de la zone euro.

Emmanuel Macron présentera ses mesures ce mardi à 15h.