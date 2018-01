Europe, Front national, immigration... ce qu'il faut retenir du passage de Laurent Wauquiez dans "L'Emission politique"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le PSG pour se rassurer, l'OM et Monaco pour le podium

Affaire Théo : le jeune homme ne peut plus jouer au foot

Pas d'accord au CNT, le système d'épargne-carrière bientôt possible (PRESS)

2e LEAD La Chine enregistre le plus bas taux de chômage urbain depuis 2002

Le PSG pour se rassurer, l'OM et Monaco pour le podium

ISS: adversaires sur Terre, Américains et Russes coopèrent depuis 20 ans en orbite

Soros critique Trump, les Gafa et le bitcoin

En savoir plus

Confronté à l’essayiste Alain Minc, qui l’a vivement attaqué sur ses discours, Laurent Wauquiez a répliqué : "Vous l’apôtre de la mondialisation, vous n’avez pas vu la détresse des classes moyennes et la paupérisation se renforcer . Vous n’avez pas compris ce qu’il se passait en Allemagne avec le vote d’Angela Merkel ? Vous n’avez pas vu ce qu’il se passait sur le Brexit et aux Etats-Unis ?".

Le patron des Républicains a également donné son point de vue sur une alliance avec le Front national."J'ai toujours très clairement dit que tant que je m'occuperai des Républicains, je ne ferai jamais d'alliance avec des élus FN. En revanche, je revendique que nous parlions à ces personnes que nous avons écœuré et qui ne sont pas des fascistes ni des extrémistes".

Le chef du parti de droite a également estimé qu’il y a "trop d’immigration en France et que, aujourd’hui, nos capacités d’intégration sont saturé". Il a ajouté qu’il ne souhaitait pas que ce thème soit réservé à l’extrême droite. "Je ne veux pas laisser le monopole du social à la gauche, je ne veux pas laisser le monopole du discours sur l'immigration à l'extrême droite. Vous vous attendez à ce que, pour vous plaire, je fasse une droite qui ne parle pas d'immigration? Que je laisse le monopole du discours sur l'immigration au Front national? C'est hors de question" a-t-il lancé.

Une émission pour convaincre. Laurent Wauquiez était invité de "L’Emission politique" ce jeudi soir sur France Télévisions . Le patron des Républicains, à la peine dans les sondages et critiqué par une partie de son propre camp, a abordé de nombreux sujets. L’ancien ministre a notamment indiqué qu’il ne serait tête de liste de son parti lors des prochaines élections européennes de 2019, lors d'un débat face au porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. "Je suis président de région. Je n'ai pas l'habitude de trahir la confiance de mes électeurs a-t-il justifié.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres