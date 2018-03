Europe : "Emmanuel Macron est un peu blême, il a peur" estime Le Pen

A défaut de résultats électoraux en France, Marine Le Pen peut se réjouir des scores européens et notamment en Italie. "Emmanuel Macron est un peu blême, il a peur. Matteo Renzi, c'est 'le' Emmanuel Macron italien" juge la patronne du FN, en faisant allusion au départ de l'ancien Premier ministre italien. "Il a été élu de la même façon. C'est un européiste convaincu. Il est pour la libre-circulation, donc pour l'immigration massive, l'ultralibéralisme."

"Aujourd’hui, le vrai débat, c’est de savoir si on souhaite être libre, souverain et protectionniste ou si on bazarde tout cela dans un européisme échevelé avec la libre-circulation, le laissez-faire, le laissez-passer, le laisser-aller", poursuit Marine Le Pen.

"Les résultats sont clairs, les Italiens sont clairement opposés aux politiques menées par l'Union européenne".

Cette dernière ne cache pas sa satisfaction de voir le bon score de la Ligue, parti placé à l'extrême-droite de l'échiquier italien. Une dénomination qu'elle réfute. "Ce terme est utilisé volontairement de manière mensongère, les électeurs ont besoin de vérité" explique-t-elle. "C'est un mouvement qui s'oppose à l'Union européenne, qui est extrêmement euro-critique à juste titre, qui a une sensibilité sociale, qui souhaite que les aides sociales s'effectuent à destination des Italiens d'abord."