Europe : l'écart de revenus entre générations se creuse

Bonne nouvelle : l'inégalité moyenne des revenus stagne depuis 2007 en Union européenne. Mauvaise nouvelle : elle cache en réalité une disparité entre les plus jeunes et les plus âgés. Selon une étude du FMI, les revenus des 15-25 ans n'ont pas augmenté tandis que ceux des plus de 65 ans ont augmenté de 10% depuis 10 ans. "Ces évolutions divergentes s’expliquent sans doute par les changements du marché du travail ainsi que le modèle de protection sociale et les choix de consolidation budgétaire" explique le FMI dans son étude.

"Les dispositifs de protection sociale se sont révélés mal adaptés pour lutter contre la pauvreté croissante des jeunes. Ils protègent efficacement les revenus réels des personnes âgées des effets de la crise mais n’offrent qu’une assistance limitée aux jeunes sans emploi."

"Si l'on n'agit pas, une génération pourrait ne jamais s'en remettre" prévient Christine Lagarde, directrice générale du FMI. "Aujourd'hui, près d'un jeune sur cinq recherche toujours du travail en Europe." Pour y remédier, l'institution propose donc d'axer les efforts sur l'emploi des jeunes, notamment en diminuant les charges sociales sur ces emplois. "Réduire les inégalités à travers les générations va de pair avec une croissance durable et une confiance retrouvée au sein de la société" assure Christine Lagarde.